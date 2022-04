007, la star di James Bond Daniel Craig positiva al covid: quali sono le sue condizioni?

La star di 007 No Time to Die Daniel Craig è recentemente risultata positiva al COVID-19, come annunciato dalla produzione della sua nuova fatica teatrale 'Macbeth', in questi giorni in programmazione a Broadway.

Secondo un avviso pubblicato dalla produzione di Macbeth, Daniel Craig è risultato positivo il 2 aprile. "La matinée di oggi e l'esibizione serale di 'Macbeth' sono state cancellate poiché Daniel Craig è risultato positivo al COVID questo pomeriggio. Ci scusiamo per l'inconveniente che ciò causerà ai possessori del biglietto, ma la sicurezza del nostro pubblico, del cast e della troupe rimane la nostra massima priorità. Tutti i biglietti per lo spettacolo cancellato verranno rimborsati al punto di acquisto originale".

Al momento non è chiaro come l'attore abbia contratto il COVID-19, e le sue condizioni sono sconosciute, ma una performance precedente dello spettacolo era già stata cancellata dopo che un altro membro del cast era risultato positivo. Per Craig dunque sembra ricominciare la sfortuna legata al covid, che come saprete aveva già vessato la distribuzione dell'ultimo capitolo della sua saga di James Bond, No Time to Die, rinviato numerose volte a causa della pandemia e uscito con due anni di ritardo.

Nel frattempo, secondo quanto riferito dai produttori del franchise cinematografico di 007, nel corso del 2022 sarà annunciato il prossimo James Bond che raccoglierà il testimone da Daniel Craig.