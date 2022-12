Sam Worthington: la star di Avatar era vicinissima al ruolo di James Bond in 007

Diversi attori nel corso della propria carriera si sono ritrovati ad essere piuttosto vicini a vestire i panni di James Bond. Dopo le recenti confessioni di Hugh Jackman su 007, oggi torniamo a parlare dell'agente segreto più famoso del mondo e di un altra star che per poco non ha ottenuto il ruolo.

Sam Wothington, celebre per aver recitato in Avatar nei panni del personaggio principale Jake Sully, nel 2006 è stato vicino ad ottenere la parte di James Bond per il film "Casino Royale". Come tutti ben sapete però alla fine il ruolo andò a Daniel Craig, che ha vestito per l'ultima volta i panni di 007 in No Time To Die dello scorso anno.

"Avrei potuto interpretare Bond come un assassino, ma per quanto mi sforzassi non riuscivo ad essere così disinvolto", ha ricordato Worthington parlando dell'audizione tenutasi a Londra con i produttori del franchise. "Il vestito non andava bene. Non avevo idea di cosa stessi facendo".

"Sono così dettagliati e meticolosi", ha continuato l'attore. “Sono protettivi e amano la serie. Ho imparato molto ascoltando queste persone. E la stessa cosa mi è successa con James Cameron. Ha fatto così tante ricerche e non esiste una cosa che non puoi chiedergli, ha sempre una risposta".

In seguito, Wothington ha dichiarato di essere stato vicino anche al ruolo di Lanterna Verde per il film del 2011 e ha così parlato del suo incontro con il regista Martin Campbell (che ha inoltre diretto "Casino Royale").

"Non aveva molto senso per me: la tuta esce dalla sua pelle? E io ero tipo, ‘Ha questo anello potente che può creare qualsiasi cosa. Bene, che cosa può battere l'anello?' La risposta non esisteva. Ero tipo, 'Beh, qualcosa deve batterlo, o non sarà molto interessante'".