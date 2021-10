007, da Shirley Bassey a Billie Eilish: ecco le 11 migliori canzoni

Non c'è film di 007 senza un'apposita canzone: il franchise incentrato sul personaggio scritto da Ian Fleming ci ha regalato ben più di un pezzo memorabile nel corso degli anni, per cui risulta difficile stilare una classifica per decidere quali siano stati, effettivamente, i più riusciti del lotto.

Mentre Daniel Craig si rassegna alla fama di James Bond scontroso, però, The Wrap ha pensato comunque di provare a mettere in ordine le 11 migliori canzoni dei film di 007: la classifica parte con The World is not Enough dei Garbage (Il Mondo non Basta, 1999) per poi proseguire con Moonrake di Shirley Bassey (Operazione Spazio, 1979) e proprio con No Time to Die di Billie Eilish, tratta dal film attualmente in sala.

All'ottavo posto troviamo dunque Thunderball di Tom Jones (Operazione Tuono, 1965), mentre la settima e la sesta posizione sono rispettivamente occupate da You Know My Name di Chris Cornell (Casino Royale, 2006) e You Only Live Twice di Nancy Sinatra (Si Vive Solo Due Volte, 1967). Quinto posto per A View to Kill dei Duran Duran (Bersaglio Mobile, 1985), mentre a ridosso del podio troviamo Carly Simon e la sua Nobody Does it Better (La Spia che mi Amava, 1977).

Terzo posto per uno dei più grandi successi del Paul McCartney post-Beatles, vale a dire Live and Let Die (Vivi e Lascia Morire, 1973), con Skyfall di Adele (Skyfall, 2012) medaglia d'argento e primo posto per Goldfinger della già citata Shirley Bassey (Missione Goldfinger - 1964). Vi trovate d'accordo con questa classifica? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cos'ha spinto Daniel Craig a dire addio a 007.