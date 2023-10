007, altro che Sean Connery: per Ian Fleming il James Bond perfetto era un altro!

Aaron Taylor Johnson potrebbe essere il prossimo 007. Mentre per l’ideatore del personaggio Ian Fleming, il James Bond ideale non era Sean Connery, ma un altro attore molto famoso.

Per lo scrittore di 007, l’attore ideale per interpretare l’agente segreto era Richard Burton. Fleming era un grande fan della star e lo considerava perfetto per il ruolo, definendolo “cupo e oscuro”. Sfortunatamente le pretese economiche di Burton erano troppo alte e alla fine la produzione scelse Sean Connery.

Dopo che Connery abbandonò il ruolo nel 1976, numerosi altri attori furono vicini ad interpretare James Bond, tra cui Michael Caine e Terence Stamp, quest’ultimo ha dichiarato: “Come la maggior parte degli attori inglesi, mi sarebbe piaciuto essere 007 perché so davvero come indossare un abito. Ma credo che le mie idee abbiano spaventato la produzione. Non ricevetti una seconda chiamata da Harry Saltzman (produttore del film). Mi portò a cena fuori al White Elephant in Curzon Street. Mi disse: "Stiamo cercando il nuovo 007. Sei molto in forma e molto inglese.”

Anche Mel Gibson fu nella lista dei possibili attori per interpretare lo 007, ma la star decise di declinare con le seguenti motivazioni:

“Mi hanno offerto i film di James Bond quando avevo circa 26 anni. Ero in Australia e stavo lavorando con Peter Weir. Ci ho pensato e ho rifiutato per questo motivo. Perché ho pensato: "Guarda cosa è successo al povero Sean, è rimasto bloccato lì per circa tre decenni.”

In ogni caso, non solo il ruolo di James Bond è al centro dei rumor per il futuro capitolo, difatti una star Marvel potrebbe interpretare il villain nel prossimo 007.