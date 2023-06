007, è scomparso un altro James Bond? Dubbi sulle condizioni di George Lezenby

Uno dei più grandi scandali che colpì l'universo di 007 fu la sostituzione di Sean Connery con George Lazenby, modello australiano che raccolse il testimone dell'attore inglese. Secondo alcune notizie l'interprete sarebbe morto lo scorso 3 giugno, senza una effettiva ufficialità.

A diverso tempo dalla scomparsa di Sean Connery, pare sia scomparso anche un altro volto dell'universo di 007. Lazenby non è sicuramente tra gli 007 più amati dal pubblico ma il suo film, Al servizio segreto di sua Maestà, segnò un importante cambio di rotta per quanto riguarda il modo di raccontare e di concepire le storie di spionaggio. Non è stata ancora resa nota l'ufficialità del decesso dell'attore che, all'inizio dell'anno, era già stato al centro di alcune fake news riguardo la sua morte.

Nonostante dal punto di vista iconico Lazenby non sia tra i Bond più iconici ed indimenticabili ebbe l'ingrato compito di "riempire le scarpe" di un Sean Connery ormai stanco e non più all'altezza di interpretare il personaggio. Una leggenda vuole che l'allora produttore del film lo avesse incontrato per caso e gli avesse offerto il provino a causa della sua avvenenza e del suo stile elegante e mai fuori posto. La permanenza di Lazenby, però, non durò tanto dato che pochi anni dopo fu sostituito.

