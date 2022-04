007 sbarca su Amazon Prime Video: a breve tutti i film della saga, No Time to Die incluso

A poche settimane dalla conferma ufficiale dell'acquisizione di MGM da parte di Amazon arriva un nuovo, importante annuncio per tutti gli abbonati a Prime Video. Infatti, oggi è stato comunicato che il prossimo 15 aprile l'intera libreria di James Bond entrerà a far parte del catalogo della piattaforma streaming di Amazon.

Per la precisione, faranno parte della raccolta tutti i 25 film canonici prodotti da EON Productions, il che vuol dire che saranno esclusi solamente il Casino Royale del 1967 con David Niven e Mai Dire Mai con Sean Connery. Sarà, invece, incluso anche l'ultimo capitolo della saga di 007, No Time to Die, che rappresenta anche l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di Bond. Inoltre, viene anche precisato che i film saranno disponibili per un tempo limitato sulla piattaforma, senza fornire ulteriori specificazioni.

Ovviamente, questo annuncio non sorprende nessuno, difatti, dopo il compimento dell'acquisizione, era solo una questione di tempo prima che arrivasse una conferma ufficiale. Tuttavia, avere già una data per questa release rappresenta sicuramente un'ottima notizia per gli appassionati della saga, e non è l'unica di questi giorni. In particolare, vi ricordiamo che, recentemente, sono state anche annunciate una serie tv "competitiva" di James Bond per Prime Video e la pubblicazione di un boxset dei film di 007 con Daniel Craig.