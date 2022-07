007, i Russo vogliono Regé-Jean Page come James Bond: 'Ha enorme carisma'

È davvero un periodo d'oro per Regé-Jean Page: dopo il successo di Bridgerton la carriera dell'attore 34enne sembra ormai pronta al grande salto. A sponsorizzarlo, d'altronde, non sono proprio gli ultimi arrivati: i fratelli Russo, dopo aver lavorato con lui in The Gray Man, sperano infatti di rivederlo come nuovo James Bond.

A parlarne sono stati proprio i registi di Avengers: Infinity War e Avenger: Endgame, che si sono detti convinti che l'ex-Simon Basset della serie Netflix abbia il carisma e il talento giusti per raccogliere la pesantissima eredità di Daniel Craig recentemente rifiutata anche da Daniel Kaluuya.

"È fantastico. Voglio dire, ha più carisma lui nel suo mignolo che tanta gente nel corpo intero. Lo guarderemmo fare ogni cosa... Insomma, l'abbiamo visto leggere l'agenda telefonica!" sono state le parole di Joe Russo, a cui ha fatto immediatamente eco il fratello Anthony: "È un esperto performer ed ha un enorme carisma" ha concluso il regista.

Insomma, la benedizione di due nomi importanti c'è: che Warner Bros. decida di farci davvero un pensierino nonostante le altre candidature di rilievo? Diteci nei commenti cosa pensereste di una scelta simile! Vediamo, a tal proposito, quali sono state le ultime dichiarazioni della produttrice Barbara Broccoli sul casting del nuovo James Bond.