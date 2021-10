007, rivedremo Lashana Lynch dopo No time to Die? 'Un personaggio da approfondire'

Nel corso degli anni abbiamo assistito a una rivoluzione delle Bond Girl, e il nuovo No Time to Die segna anche il debutto nel franchise di Lashana Lynch, nel ruolo di Nomi, che prende il posto dell'agente 007 dopo il suo ritiro dall'MI6. L'attrice sembra avere già le idee chiare anche sul suo eventuale futuro nella saga.

Se da precedenti dichiarazioni di Lashana Lynch si evince piuttosto facilmente quanto abbia amato recitare in No Time to Die, in una recente intervista a Comicbook.com appare già proiettata verso il prossimo progetto con Nomi, che sia un nuovo film o uno spin-off della saga di James Bond.

"Sono ovviamente molto affezionata a Nomi, come si può immaginare, e mi piacerebbe rimettere i suoi panni. Penso che un personaggio del genere varrebbe la pena esplorarlo, ovviamente. Tuttavia, credo che se non dovessimo vederla mai più, la sua introduzione nel franchise, il suo modo di porsi sia così elegante e dia completamente senso al franchise e gli renda onore in termini di ciò che ho creato per quel mondo."

Nonostante da No Time to Die traspaia poco del passato di Nomi, Lashana Lynch ha raccontato di essersi impegnata nella creazione di un background, per aiutarsi a entrare nel personaggio. "Avevo scritto un intero retroscena, penso di aver anche scritto alcune lettere a me stessa o alcuni diari dei pensieri di Nomi" ha continuato. "Alla fine, tutto questo ha fatto una differenza enorme."