007, Ricky Gervais scherza sui social: 'Sarò io il prossimo James Bond, ma senza Martini'

Ora che No Time To Die sta per arrivare nelle sale, tutti i fan della saga di 007 James Bond non stanno più nella pelle nell'attesa di conoscere chi sarà il nome del successore di Daniel Craig; anche se la produzione ha fatto sapere che non se ne parlerà prima del 2022, alcune star hanno cominciato a scherzarci su: come ad esempio Ricky Gervais.

Nel postare una sua foto in smoking, Ricky Gervais ha ironizzato sul fatto che sarà lui il nuovo James Bond dopo l'addio di Daniel Craig dopo No Time To Die. L'attore, sceneggiatore e produttore britannico ha però fermato un punto importantissimo per il suo nuovo personaggio, un punto che romperà con la tradizione della saga, ovvero niente Martini, che Gervais non considera nemmeno un drink serio (come è noto, il suo drink preferito è birra a volontà, come testimoniano tutte le sue partecipazioni da presentatore ai Golden Globe).

Scrive, infatti, Gervais: "Sarò io il prossimo James Bond, ma non farò nessuna scena di inseguimento né lavorerò dopo le 4 del pomeriggio. E niente Martini. E' un drink del cavolo. Ah, e viene da Reading e impreca un sacco".

Celebre per aver ideato e prodotto la sit-com The Office, della quale è stato realizzato poi il ben più celebre remake americano con Steve Carell protagonista, Ricky Gervais ha recentemente realizzato per Netflix la serie After Life. La terza stagione di After Life è attualmente in fase di riprese e l'intenzione di Gervais è di realizzare tre nuove serie per Netflix totalmente diverse da After Life.

Ultimamente si era anche parlato della possibilità di un reboot di The Office, con la NBC a dichiarare che "ogni volta che Greg Daniels vorrà farne uno noi saremo in attesa".

Tornando a Bond vi lasciamo alla recensione di No Time To Die.