007, il regista di King Richard vuole Idris Elba come nuovo Bond: 'vediamo se vuole farlo'

L'ultima missione di James Bond, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di 007 No Time To Die, ha messo la parola fine alla saga dei film con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso al mondo. Ma a chi passerà ora questa eredità?

Uno dei nomi più gettonati sembra essere quello di Idris Elba e anche Reinaldo Marcus Green, regista di King Richard, sembra pensarla così. Nella sua ultima intervista a The Hollywood Reporter, Green ha parlato delle sue prossime mosse di carriera, rivelando le sue intenzioni nel voler dirigere un film di James Bond, con un certo attore nel ruolo del protagonista:

"Voglio andare in quella direzione e voglio essere in grado di aggiungere valori a un nuovo Bond. Sono cresciuto guardando i popcorn-movies, quindi sarebbe fantastico avere la possibilità di poter aggiungere qualcosa. Vediamo se Idris vuole farlo. Penso che Dave [Simon] e George [Pelecanos] potrebbero chiamare Idris e vedere cosa poter fare."

Idris Elba è uno dei contendenti più popolari per il sostituto di Daniel Craig e anche la produttrice dei film di Bond Barbara Broccoli ha aperto alla possibilità che Idris Elba subentrasse come 007. Altri nomi in voga sono quelli di Regé Jean-Page, Henry Golding e Tom Hardy. Comunque, ad oggi ancora non sappiamo quando potrebbe arrivare un prossimo film di Bond. Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti.