007, Regé-Jean Page sarà il nuovo James Bond? Ecco cosa ne pensa la star di Bridgerton

Regé-Jean Page è stato collegato al ruolo di James Bond da diversi mesi ormai, e adesso l'attore di Bridgerton ha finalmente commentato i numerosi rumor sul suo conto e sulla possibilità di sostituire Daniel Craige come nuovo 007.

In una nuova intervista con GQ, la star della popolare serie Netflix ha dichiarato: "Bene, sicuramente di tutte le cose che si possono leggere sul mio conto su internet in questo periodo, è una delle più piacevoli e lusinghiere! Ma personalmente le prendo per quello che sono". E' possibile che l'attore sappia più di quanto voglia far trapelare? Sicuramente, ma è altrettanto probabile che la sua risposta sia stata quanto più possibile onesta: del resto, nei giorni scorsi i produttori di James Bond hanno parlato del futuro della saga dichiarando che, dopo la fine del ciclo di Daniel Craig, ci vorrà del tempo per organizzare una nuova saga.

Ma come saprete la ricerca per un nuovo James Bond è iniziata da anni, per lo meno a livello ufficioso. Molti si sono chiesti chi potrebbe assumere il ruolo di Bond in futuro, e l'ex star di Bridgerton Regé-Jean Page è uno degli attori che si dice siano in lizza. Tra i numerosi nomi fatti in questi mesi sono spuntanti anche quelli di George Mackay, Idris Elba e Tom Hardy, ma la possibilità che MGM (e Amazon) vogliano puntare su un attore giovane per rinnovare il franchise dopo i tanti anni di Daniel Craig è molto concreta.

Come al solito, staremo a vedere come si evolverà la situazione nei mesi successivi, quando il ciclo di Daniel Craig sarà ufficialmente concluso: l'uscita di No Time to Die è fissata al 30 settembre prossimo in Italia.