007, Regé-Jean Page come nuovo James Bond? Pierce Brosnan: 'Sarebbe fantastico'

Il toto-James Bond è partito ormai da tempo: non è un mistero la volontà di Daniel Craig di dire addio al personaggio dell'agente segreto di Sua Maestà dopo No Time to Die, ma il trovare un valido sostituto per un ruolo così iconico non è mai facile, in particolar modo dopo il ciclo di un interprete così amato dal pubblico.

Di nomi ne sono saltati fuori un bel po', arrivando addirittura a chiamare in causa l'ex-007 Pierce Brosnan che, pur declinando gentilmente l'invito dichiarando abbondantemente chiuso quel periodo della sua vita e della sua carriera, non si è fatto pregare quando si è trattato di abbozzare un endorsement per uno dei giovani volti in lizza.

Stiamo parlando di Regé-Jean Page, la star di Bridgerton che secondo molti fan e lo stesso Brosnan potrebbe rappresentare un'ottima scelta per il futuro del franchise: "Penso che sarebbe fantastico" sono state le parole con cui la star di Goldeneye e La Morte può Attendere ha espresso il suo apprezzamento per l'eventuale ingresso del suo giovanissimo collega nella serie.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe uno 007 interpretato da Regé-Jean Page? Fatecelo sapere nei commenti! I produttori, intanto, hanno escluso l'arrivo di uno show su James Bond in futuro.