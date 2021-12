007, Ralph Fiennes ammette: 'Non credo che sarei stato un buon James Bond'

L'ingresso di Ralph Fiennes è stato senz'altro uno degli acquisti più azzeccati dell'ultimo ciclo di 007: l'attore ha fatto il suo esordio nella saga in occasione di Skyfall, raccogliendo l'eredità della M di Judy Dench. E se il Voldemort di Harry Potter avesse invece preso il posto di Daniel Craing nei panni di James Bond?

Dopo aver svelato un potenziale e clamoroso colpo di scena su M e Blofeld, infatti, Fiennes ha anche ricordato di esser stato per un po' di tempo in lizza per interpretare il leggendario agente segreto al servizio di Sua Maestà: un ruolo, però, che l'attore si dice convinto di non essere in grado di interpretare al meglio.

"Non sono sicuro che sarei stato un buon James Bond. Mi piacquero un sacco i libri, da adolescente. Mi piacquero i film, in particolare i primi film con Sean Connery. Da teenager avevo una vera e propria ossessione per Bond, quindi quando ne parlammo ne fui ovviamente lusingato" sono state le parole di Ralph Fiennes al riguardo.

La cosa, comunque, non è mai andata oltre una semplice chiacchierata con la produttrice Barbara Broccoli. Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere la star di Grand Budapest Hotel nei panni di 007? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cos'ha detto Naomie Harris sul finale di No Time to Die.