007 James Bond, quando Daniel Craig ruppe il naso a Dave Bautista sul set di SPECTRE

A pochi giorni dall'uscita è arrivata la conferma che la premiere di No Time To Die sarà in diretta su Facebook, nel frattempo Dave Bautista si è guardato indietro per ricordare il 'piccolo' incidente capitatogli a causa di Daniel Craig sul set di SPECTRE.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Fandom ha ricordato sui social di quando Daniel Craig ruppe accidentalmente il naso di Dave Bautista durante le riprese di Spectre; l'attore, resosi conto di quanto accaduto, dichiarò di essere scappato: "Ho sentito questo crack. E ho detto: 'Oh Dio no!' e sono scappato, perché pensavo che sarebbe venuto a cercarmi!'" si legge sul tweet di Fandom, che ha riportato vecchie dichiarazioni della star di 007.

Tuttavia Dave Bautista, divertito dal ricordo della scenetta, è intervenuto per fornire la sua versione dei fatti, tempestata di emoticon: "Non è scappato!!! Ha iniziato a urlare: 'Cazzo gli ho rotto il naso!!' E lo ha fatto davvero, me l'aveva rotto. Poi però mi ha abbracciato, si è scusato, abbiamo riso insieme, mi sono cambiato, mi sono fatto medicare e poi abbiamo continuato a lavorare ad una delle migliori scene di combattimento di sempre. Sono molto orgoglioso di quel film."

Ricordiamo che No Time To Die uscirà il 30 settembre in Italia. Per altri approfondimenti, scoprite quando i produttori inizieranno la ricerca per il prossimo attore di James Bond.