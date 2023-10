007, a che punto è la ricerca del nuovo James Bond?

A che punto è la ricerca del nuovo James Bond? Ecco tutto quello che dovete saper sul nuovo attore protagonista della saga, che incarnerà il prossimo ciclo narrativo di 007.

Al momento della stesura di questo articolo, i produttori della saga di James Bond e detentori dei diritti Barbara Broccoli e Michael G. Wilson non hanno svelato l'identità del settimo attore di 007, ma le indiscrezioni puntano tutte verso una sola direzione: il nuovo James Bond dovrebbe essere Aaron Taylor Johnson, che recentemente ha fatto anche fatica a glissare una domanda specifica dichiarando, quando gli è stato chiesto se erediterà il ruolo di Daniel Craig, che 'non spetta a lui' fare annunci di questo tipo.

Chiaramente al momento Hollywood è ancora bloccata a causa dello sciopero degli attori del sindacato SAG, e fino a che la situazione non sarà risolta è improbabile che verrà fatto un annuncio pubblico in merito al futuro della saga di James Bond: tuttavia i rappresentanti del SAG si incontreranno con gli studios oggi mercoledì 4 ottobre per una seconda sessione di trattative a pochi giorni dalla prima (che invece ha avuto luogo lo scorso lunedì 2 ottobre) e l'industria è fiduciosa che la situazione sarà risolta in tempi molto più brevi rispetto a quelli che ci sono voluti per concludere lo sciopero degli sceneggiatori WGA.

Il prossimo film di James Bond non ha ancora una data d'uscita, ma vi terremo aggiornati. Nel frattempo, vi segnaliamo che da qualche giorno tutti i film di James Bond sono disponibili su Prime Video.