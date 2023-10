007, a che punto è il nuovo film di James Bond? Grosse novità dai produttori

Dopo che Matthew Vaughn si è tirato fuori dalla lista dei possibili registi del prossimo film di 007, la produttrice Barbara Broccoli ha parlato in una nuova intervista dello stato della produzione dell'attesissimo reboot del franchise.

Ma parlando con il Guardian, purtroppo, la Broccoli ha rivelato che lo sviluppo del nuovo film di James Bond è ancora in alto mare, e che ci sarà ancora "una lunga strada da percorrere" prima che l'iconico personaggio venga "reinventato per il prossimo capitolo". Ha aggiunto che anche i dirigenti “non hanno ancora iniziato” il lavoro necessario a modernizzare il franchise in vista del nuovo film, che sarà un reboot dell'acclamato ciclo di episodi interpretati da Daniel Craig.

La Broccoli, che governa la serie di film insieme a Michael G. Wilson, ha spiegato che è importante che il prossimo capitolo di 007 dovrà descrivere il modo in cui il mondo è cambiato da quando Craig ha assunto il ruolo di James Bond nell'ormai lontano 2006. Non esattamente una novità, considerato che nel corso dei decenni la saga è sempre cambiata per rispecchiare la nuova era intorno ad essa, sia al cinema che nel mondo reale: "Mi ricordo quando all'epoca di GoldenEye tutti dicevano: ‘La guerra fredda è finita, il muro è caduto, James Bond è roba vecchia, non c’è più bisogno di lui, il mondo intero è in pace e ora non ci sono più cattivi da combattere’ – Beh, si sbagliavano!” ha detto la produttrice. "Con Daniel Craig abbiamo raccontato il James Bond del 21° secolo, ci ha dato la possibilità di scavare nella vita emotiva del personaggio e il mondo e i fan erano pronti per questo grosso cambio di ritmo rispetto al passato", ha aggiunto. “Penso che questi film riflettano il tempo in cui si trovano, e c’è una lunga, lunga strada da percorrere per reinventarlo in vista del prossimo capitolo”.

Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo James Bond sarà interpretato da Aaron Taylor Johnson, mentre il principale candidato per la regia sarebbe Christopher Nolan, che secondo le fonti avrebbe incontrato la Broccoli poco prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood. Vi terremo aggiornati.