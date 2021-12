007, la produttrice parla del nuovo James Bond: 'Non penso dovrebbe essere una donna'

Nel corso di una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter, Barbara Broccoli, storica produttrice del franchise cinematografico di 007 James Bond, non pensa affatto che il personaggio dovrebbe essere interpretato da una donna nei prossimi film della saga, sostenendo nuovamente l'importanza di un interprete maschile per la figura di 007.

Con l'addio di Daniel Craig al termine di No Time To Die, sono ancora in corso le speculazioni circa il nuovo interprete di James Bond e l'annuncio del nuovo 007 dovrebbe arrivare nel 2022, in tempo per la messa in produzione di un nuovo film della saga. Barbara Broccoli ha quindi ribadito che il ruolo principale non andrà a una donna:

"Penso sarà un uomo perché non penso che una donna dovrebbe interpretare James Bond. Credo nella capacità di creare personaggi appositamente per le donne e non nell'avere donne che interpretano i ruoli maschili. Non penso ci siano abbastanza grandi ruoli femminili ed è molto importante per me che si realizzino film per le donne sulle donne. James Bond dovrebbe essere britannico e britannico può riferirsi a qualsiasi cosa [etnia o razza]".

Non è la prima volta che la Broccoli ribadisce l'importanza della figura maschile per il ruolo di James Bond specialmente per non ridurre la possibilità della creazione di più ruoli femminili originali pensati esclusivamente per quel tipo di interpretazione. Effettivamente, dare un ruolo storicamente maschile a una donna sembra una mossa molto comoda e svogliata.

No Time To Die ha superato F9 al box-office ed è stato un successo su scala internazionale nonostante la pandemia in corso. Broccoli in precedenza aveva ribadito l'importanza dell'uscita esclusiva in sala per il film: "La cosa importante per noi era poter proiettare questo film nei cinema, perché dall'inizio alla fine è una festa per gli occhi. Per com'è stato progettato e girato, doveva andare sul grande schermo. E siamo così entusiasti di esserci riusciti".