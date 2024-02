007, la produttrice mette un freno all'entusiasmo: 'Non so nulla del nuovo film'

007 è uno di quei franchise che, anche chi non ha mai visto un singolo film che vi appartiene, conosce perfettamente la figura di James Bond. Il personaggio nel corso dei decenni ha visto vari attori prestarsi per interpretarlo, ma al momento il vuoto che deve essere riempito è quello lasciato da Daniel Craig.

Con l'ultimo film uscito nelle sale ormai nel 2021 infatti, il celebre attore ha deciso di mettere la parola fine al suo rapporto con il celebre agente segreto.

Al momento però, molti tra gli appassionati avvertono profondamente la mancanza di un nuovo capitolo del franchise, che però sembra attardarsi all'orizzonte.

Purtroppo le loro sensazioni sono fondate, almeno basandoci sulle ultime dichiarazioni fatte da Barbara Broccoli, produttrice. Secondo quanto detto da quest'ultima durante una recente intervista per Deadline infatti:

"Non posso dirvi niente sul prossimo James Bond...perché non c'è niente. Dietro le quinte è tutto fermo".

Tuttavia vi invitiamo a non perdere le speranze, una nuova pellicola su 007 era solita uscire ogni due o tre anni, quindi c'è ancora spazio per un possibile annuncio di un nuovo progetto, che probabilmente porterà in scena una nuova incarnazione del personaggio sul grande schermo.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di No Time to Die.