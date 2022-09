007, la produttrice su Idris Elba: 'Non tutti vogliono fare James Bond'

E' ormai passato un anno da quando Daniel Craig ha vestito i panni dell'agente segreto più famoso al mondo per l'ultima volta. La ricerca del nuovo volto di 007 procede come ben sapete da moltissimo tempo, ma ancora non ha portato i suoi frutti.

Uno dei nomi che per più volte è stato associato a quello del nuovo James Bond è stato quello di Idris Elba, che sembra però aver chiuso la porta definitivamente al franchise dopo le sue ultime dichiarazioni. Così, la produttrice Barbara Broccoli ha voluto dire la sua su quanto successo condividendo il suo pensiero a Variety:

"Il fatto è che ci vorranno un paio d'anni. E quando scegliamo Bond, lo scegliamo per un impegno di 10, 12 anni. Quindi probabilmente Elba starà pensando: 'Voglio davvero quella cosa?' Non tutti vogliono farlo. È stato già abbastanza difficile convincere [Daniel Craig a farlo]".

Daniel Craig non ha recitato in così tanti film di James Bond come i predecessori Sean Connery e Roger Moore, ma ha comunque investito moltissimi anni della sua vita nel ruolo. Craig è stato ufficialmente scritturato in Casino Royale nell'ottobre 2005 e ha essenzialmente detto addio a Bond una volta terminate le riprese principali di No Time to Die a fine ottobre 2019.

Chissà quindi se il fattore tempo possa aver influenzato la scelta di Idris Elba. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!