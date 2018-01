007: potrebbe essere Harry Styles il nuovo James Bond?

Potrebbe essereil nuovo interprete dell'agente 007? Quella che sembra un'improbabilissima scelta bizzarra, è invece una prospettiva valida per il montatore di. Styles, ex componente della pop band, ha fatto il proprio debutto sul grande schermo proprio nel film di

Lee Smith si è sbilanciato sull'argomento spiegando le sue motivazioni:"Harry potrebbe farlo. Se volessero scegliere un Bond più giovane, perché no? A me pare la scelta giusta. Harry è davvero bravo e sono certo che sarebbe ottimo nella parte. Ha un talento davvero eccezionale e davanti alla macchina da presa è molto naturale. Mi sembrava di avere a che fare con qualcuno che avesse molti anni d'esperienza. Non avrei mai detto che Dunkirk fosse il suo primo film, io non lo conoscevo assolutamente, poi mia figlia mi ha spiegato che è difficile essere più famosi di Harry Styles. Ma è stato davvero bravo e molto carismatico. Se vorrà fare l'attore, immagino un futuro radioso per lui."

Al momento le parole di Smith non trovano riscontri, visto che si si sono trattate solamente di apprezzamenti informali del montatore di Dunkirk per la giovane star della musica.

Harry Styles ha debuttato sul grande schermo nel ruolo del giovane soldato Alex in Dunkirk, al fianco di Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy.

Al momento si sa solamente che il prossimo film sarà l'ultimo che vedrà Daniel Craig nei panni di James Bond, dopo oltre dieci anni dalla sua prima apparizione, in Casino Royale di Martin Campbell nel 2006. In seguito ha partecipato nel ruolo a Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015). Questa sarà quindi la sua quinta pellicola nelle vesti di 007.