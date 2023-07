007, Pierce Brosnan non era entusiasta di Spectre: il commento velenoso dell'ex Bond

Pierce Brosnan è stato uno degli 007 più amati dal grande pubblico nonostante gli alti e i bassi dei film che lo hanno visto protagonista. L'attore, però, pare non abbia particolarmente apprezzato il penultimo capitolo della saga di Bond con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto al servizio di sua Maestà.

Il pubblico ha comunque apprezzato Spectre per il modo con cui attraverso l'azione riusciva ad attirare l'attenzione non calando mai nel suo ritmo. Sebbene non sia il migliore Bond della storia sicuramente non è uno dei meno importanti, anzi, ha spianato la strada a No Time to Die, vera conclusione del franchise con protagonista Daniel Craig. Brosnan ha sempre mostrato un certo attaccamento a questo personaggio quindi non si è mai trattenuto dal rendere pubbliche le proprie idee sui film usciti negli anni.

Tra le attrici che hanno provato ad entrare nel franchise di 007 Monica Bellucci è stata colei che ci ha provato per ben due volte. Il film in cui compare l'attrice, ha ottenuto un feedback non particolarmente positivo da Brosnan. "La storia era piuttosto debole – avrebbe potuto essere condensata. È durato troppo a lungo. Lo ha fatto davvero, - [Spectre] non è né carne né pesce, - non è né Bond né Bourne. Sono in un film di Bond? Non in un film di Bond?" ha raccontato l'attore.

Ad anni dall'uscita del film Sam Mendes ha "disconosciuto" Spectre spiegando come il film non ha raccolto il successo di Skyfall. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!