007, pessime novità sul nuovo film di James Bond: parla Barbara Broccoli

Barbara Broccoli, produttrice di James Bond, ha fornito un aggiornamento sul prossimo film di 007 che potrebbe deludere i fan dell'agente segreto più famoso del grande schermo. Intervistata da Deadline durante la cerimonia di consegna del British Film Institute Fellowship Award a Christopher Nolan, ha parlato anche di 007.

"No, non c'è nulla che posso dire sul prossimo film di Bond" ha dichiarato Broccoli "Non c'è niente, non sta succedendo ancora nulla".

Una risposta che sicuramente non sarà accolta con grande entusiasmo dai fan di Bond, che aspettano con impazienza il casting del nuovo 007 dopo l'addio di Daniel Craig al personaggio interpretato negli ultimi film. D'altronde la produttrice aveva dichiarato che il nuovo 007 non sarà una semplice scelta di casting.



L'ultimo aggiornamento di Broccoli sul tema risale all'anno scorso, quando disse:"Daniel [Craig] ci ha dato la capacità di esplorare la vita emotiva del personaggio... e anche il mondo era pronto per questo. Penso che questi film riflettano il periodo in cui si trovano, e c'è una strada molto lunga davanti a noi per reinventarlo per il prossimo capitolo e non abbiamo nemmeno iniziato con questo".



Nonostante i vari ritardi non è ancora chiaro chi sarà il prossimo James Bond, con vari nomi che circolano da tempo come quelli di Dev Patel e Aaron Taylor-Johnson. In passato anche Henry Cavill è stato considerato per 007, tanto da raggiungere anche le fasi finali del casting.



Non perdetevi la nostra recensione di No Time to Die, l'ultimo film della saga cinematografica di James Bond.