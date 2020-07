007, nuove ipotesi per Idris Elba come nuovo James Bond?

Sin dai primi tempi in cui è stato confermato l'addio di Daniel Craig al ruolo di James Bond, il nome di Idris Elba è circolato con insistenza, così tanto da generare delle fazioni tra i fan di 007, divisi tra i favorevoli ad un James Bond nero e chi invece vorrebbe che si mantenesse fede alla storia del personaggio e non cambiare etnia.

Secondo Ladbrokes le quote di un possibile passaggio di consegne con la star di The Wire sono scese ulteriormente, da 10/1 a 6/1. Ecco le parole di Alex Apati, portavoce di Ladbrokes:"Idris Elba sta rapidamente diventando un pioniere nelle scommesse su James Bond, con scommettitori convinti che prenderà il posto di Daniel Craig".



Nonostante l'importante balzo nella classifica delle quote che riguardano l'erede di Craig, Idris Elba rimane in terza posizione, dietro la star di Outlander, Sam Heughan, e un nome molto più conosciuto come la star Marvel Tom Hiddleston, interprete di Loki nel franchise, entrambi quotati 5/1. Al momento in vetta alle preferenze degli scommettitori troviamo James Norton (Happy Valley, Black Mirror), quotato addirittura 2/1.

La storica produttrice della saga, Barbara Broccoli, aveva confessato di essere aperta ad un cambio d'etnia per James Bond, escludendo soltanto la modifica del genere, preferendo che vengano creati personaggi femminili originali piuttosto che modificare Bond.

Nel frattempo No Time To Die potrebbe essere rinviato al 2021 e per i fan sarebbe davvero un duro colpo. D'altronde Cary Fukunaga disse di essere abbonato alle pandemie, visto che il suo primo film uscì nel bel mezzo dell'influenza suina.