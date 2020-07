007 No Time To Die, pessime notizie per i fan di Daniel Craig: sarà rinviato al 2021?

007 No Time To Die, attesissimo nuovo film della saga di James Bond e ultima uscita con Daniel Craig, sarebbe dovuto arrivare nei cinema ad aprile scorso, ma adesso rischia di perdere anche la nuova data di uscita fissata per novembre 2020.

Stando a quanto riportato da MI6-HQ, sito non ufficiale ma estremamente affidabile per ogni cosa che riguarda il franchise di James Bond, il film diretto da Cary Fukunaga rischia un secondo rinvio in queste ore, che lo spedirebbe direttamente al 2021.

Questo perché, con la crescente sensazione che i cinema non saranno attivi e funzionanti per molti mesi in diversi paesi del mondo, e dato che i ritorni richiesti per far si che il venticinquesimo episodio della saga di 007 sia considerato un film redditizio saranno molto alti, la MGM starebbe prendendo in considerazione l'idea di spostare l'uscita all'anno prossimo. Il sito descrive nel dettaglio come siano stati spesi già 30 milioni di dollari in campagna marketing per la promozione di un film in uscita ad aprile che poi ad aprile non è uscito affatto, e lo studio non vorrebbe rischiare di ricominciare una nuova campagna promozionale per il mese di novembre, se poi sarà costretta nuovamente a chiudere baracca e burattini.

Stando al report, la prospettiva di un'uscita tra primavera e estate 2021 è "ora sotto attenta considerazione". Una sfortuna per i fan e per Cary Fukunaga, cineasta a dir poco scalognato il cui primo film uscì durante la pandemia della suina.