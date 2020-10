007 No Time To Die, il film inizierà con una sequenza horror tratta da It di Stephen King!

007 No Time To Die promettere di rompere molte tradizioni del longevo franchise di James Bond, e a quanto pare lo farà già a partire dalla sequenza di apertura: per la prima volta non si tratterà di una scena action, bensì di una horror ispirata a It di Stephen King!

Lo ha rivelato il regista Cary Fukunaga durante una recente intervista con il Wall Street Journal, dichiarando che la scena è ispirata ad una molto simile che l'autore aveva scritto per il suo adattamento del celebre romanzo horror che la Warner Bros. non realizzò mai, decidendo successivamente di affidare il progetto ad Andy Muschietti.

In genere le sequenze pre-titolo di Bond sono scene piene di inseguimenti, azione e sensualità, e tipicamente ogni episodio della saga (tranne il primo, che non aveva una sequenza pre-titolo), include la presenza di 007: con No Time To Die Fukunaga non si concentrerà su Bond bensì si concentra su Madeleine (Lea Seydoux), sarà tutta in francese sottotitolata e racconterà di un tragico incontro della donna con Safin (Rami Malek): durante l'infanzia di Madeleine, il villain con indosso una maschera giapponese Noh uccide sua madre, insegue la bambina per la casa e le dà la caccia su un lago ghiacciato.

"E' un pagliaccio che insegue un bambino per casa", ha commentato Fukunaga con una risata. "Sì, ​​è come se avessi riportato il mio It nei primi cinque minuti di Bond".

Il franchise su due film di It di Warner Bros. era stato originariamente sviluppato da Fukunaga, che però lasciò per differenze creative mantenendo solo un credito nella sceneggiatura del primo capitolo: "Non volevano dei personaggi, volevano archetipi e paure", ha commentato Fukunaga. “Ho scritto la sceneggiatura. Volevano che realizzassi una sceneggiatura convenzionale e molto più inoffensiva. Ma non credo che tu possa fare il vero Stephen King e renderlo inoffensivo."

No Time to Die uscirà nelle sale il 2 aprile 2021 e sarà l'ultima prova di Daniel Craig, anche se Cary Fukunaga potrebbe tornare per dirigere un nuovo episodio della saga.