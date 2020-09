007 No Time To Die, arriva il podcast ufficiale: interviste a Daniel Craig e Rami Malek

In preparazione per l'uscita nelle sale di 007 No Time to Die, ancora previsto per il 12 novembre prossimo, il team creativo del film ha annunciato il lancio di un podcast ufficiale di James Bond, tramite il quale gli ascoltatori potranno scoprite intervista e curiosità dal dietro le quinte.

Il podcast ufficiale di James Bond debutta oggi 30 settembre e include interviste esclusive al cast e ai realizzatori del venticinquesimo episodio della saga. L'account Twitter ufficiale di 007 ha condiviso un'anteprima di ciò che la produzione ha in serbo per gli ascoltatori, mostrando frammenti di interviste con gli attori Daniel Craig e Rami Malek.

Nel post che trovate in calce all'articolo entrambi gli attori discutono i loro ruoli nel film scritto e diretto da Cary Fukunaga: Craig ribadisce quanto sia stato grato di far parte di un progetto di queste dimensioni e portata, riflettendo anche sulla sua apparizione finale nei panni dell'iconica super spia britannica. Malek, invece, si diverte a stuzzicare i fan circa il suo imminente ruolo di cattivo, rivelando che lui e i creatori del film hanno trascorso un intero anno in brainstorming per capire come rendere il suo personaggio, Safin, il più agghiacciante e minaccioso possibile.

No Time to Die sarebbe dovuto uscire ad aprile scorso, ma la data di uscita è stata posticipata al 12 novembre a causa della pandemia di coronavirus.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer finale di 007 No Time To Die; inoltre, scoprite la villa di Pierce Brosnan a tema James Bond che l'ex star del franchise ha deciso di vendere per la bellezza di $100 milioni di dollari.