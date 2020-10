007 No Time To Die, Ana De Armas è già stanca dei continui rinvii

Poco prima che la Universal decidesse per un ulteriore rinvio di No Time To Die nelle sale, da novembre all'aprile prossimo, Ana De Armas si era già detta stanca di tutta questa serie di rinvii della pellicola al cinema; l'attrice che interpreterà il personaggio di Paloma dovrà tuttavia attendere ancora molti mesi.

Come recentemente annunciato, l'ultimo film della saga di James Bond uscirà al cinema il 2 aprile 2021 e non più il 12 novembre prossimo. Nel corso di un'intervista concessa a Flaunt prima del suddetto annuncio, proprio Ana De Armas si era detta stanca di questa situazione, principalmente per via del fatto che sta rispondendo alle domande sul film da ormai parecchio tempo, troppo. "Mi sembra come se stessi parlando di Bond da sempre. E' stata una lunga attesa ma finalmente, ora che i cinema stanno lentamente riaprendo, il mondo potrà vederlo. Io già non vedo l'ora che si possa celebrare tutto il duro lavoro che è stato fatto".

Purtroppo, la Armas dovrà attendere ancora parecchi mesi, ben sei, prima dell'effettiva uscita di No Time To Die nelle sale, a causa appunto del nuovo rinvio deciso dalla Universal. No Time To Die è solo l'ultimo dei blockbuster che ha visto la propria data d'uscita cambiare più volte a causa della pandemia, unendosi ad altri attesi titoli di altrettante major come Wonder Woman 1984 e Black Widow.

Per quanto riguarda il personaggio di Paloma, il regista Cary Fukunaga ha dichiarato di averlo creato appositamente per Ana De Armas. Fukunaga, infatti, ha rivelato di aver deciso di provare ad assumere l'attrice di Knives Out e Blade Runner 2049 non appena fu assunto per dirigere il progetto e ha creato un ruolo specifico per lei.

Non ci resta che attendere il 2 aprile 2021 per scoprire tutto quanto al cinema.