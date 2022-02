007 - Il mondo non basta: 5 errori che forse non avete notato nel film con Pierce Brosnan

Mentre si continua a parlare del nuovo James Bond, questa sera torna in tv 007 - Il mondo non basta, il film del 1999 con Pierce Brosnan. Andiamo insieme alla scoperta di alcuni errori commessi nella pellicola a cui probabilmente non avete fatto caso.

All'inizio della pellicola, durante la scena dell'inseguimento sul Tamigi, Bond spara due siluri verso il motoscafo di Maria Grazia Cucinotta . Sembra che a partire sia il siluro posto in posizione superiore sulla rastrelliera, ma nell'immagine successiva, più ravvicinata, si nota che a mancare è quello posto inferiormente.

. Sembra che a partire sia il siluro posto in posizione superiore sulla rastrelliera, ma nell'immagine successiva, più ravvicinata, si nota che a mancare è quello posto inferiormente. Nel momento in cui l'agente 007 prende in ostaggio il banchiere, tiene la pistola puntata alla sua gola, ma nell'inquadratura successiva, l'arma è posta sulla tempia dell'uomo.

Quando James é inseguito dai sicari sulle motoslitte, il tempo è bellissimo e c'è un solo che spacca le pietre mentre, un attimo dopo inizia a cadere addirittura la neve. Probabilmente la scena in questione è stata girata in momenti differenti e poi montata senza tener conto delle diverse condizioni metereologiche.

e poi montata senza tener conto delle diverse condizioni metereologiche. Quando Elektra è in videoconferenza con il capo dell'MI-6 inizialmente sembra indossare un accappatoio (o una vestaglia) bianca, mentre nell'inquadratura successiva indossa una vestaglia di broccato scura.

Nella scena in cui Bond spara ad Elektra, lei cade in diagonale sul letto mentre nell'inquadratura in cui Bond le si avvicina, il corpo è posto parallelamente ai cuscini.

A proposito di bloopers, ecco gli errori che non avete notato in 007- Thunderball.