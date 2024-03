007, la moglie di Aaron Taylor Johnson dirigerà il marito nel nuovo film? Le sue parole

L'ufficialità ancora tarda ad arrivare, ma Aaron Taylor-Johnson sembra ormai essere il favorito nella corsa al nuovo James Bond: la star di Kick-Ass e Bullett Train sembrerebbe aver battuto la folta concorrenza per l'ambitissimo ruolo e, chissà, la cosa potrebbe aprire a prospettive nuove anche in famiglia.

Taylor-Johnson, che recentemente ha ricevuto la benedizione di Pierce Brosnan come nuovo 007, è infatti da tempo sposato con Sam Taylor-Johnson, di professione regista (la nostra ha firmato la regia di film come Cinquanta Sfumature di Grigio e Nowhere Boy): che Warner Bros. stia pensando alla possibilità di fare doppietta?

La cosa non ha in realtà alcun fondamento, ed è stata tirata in ballo dalla regista in maniera scherzosa a chi le chiedeva un commento sul nuovo James Bond: "Mi state chiedendo se lo dirigerò io? Certo, potrei essere la prima regista di James Bond donna" sono state le sue parole. Taylor-Johnson, comunque, si è lasciata andare a un breve commento sul marito: "Continuate pure a fare ipotesi. Lui sarebbe grandioso" ha chiosato.

Le chance di vedere Sam Taylor-Johnson dirigere il nuovo 007, insomma, non sembrano poi così alte: ben diverso è il discorso che riguarda l'attore di Kraven il Cacciatore. A tal proposito, comunque, anche George Lazenby ha dato il suo ok ad Aaron Taylor-Johnson come nuovo James Bond.

