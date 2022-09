007, Lea Seydoux non esclude il suo ritorno: 'James è morto, non Madeleine'

Una cosa è certa: nel futuro di 007 non ci sarà più Daniel Craig. Meno certo è, in effetti, il destino degli altri protagonisti del ciclo di film su James Bond con protagonista l'apprezzatissimo attore britannico: possibile, ad esempio, che in futuro avremo modo di rivedere personaggi come Madeleine Swann?

Ad affrontare la questione, mentre ancora si cerca di capire chi sarà il prossimo James Bond, è stata proprio la diretta interessata: Lea Seydoux, in effetti, non ha escluso la possibilità di tornare a vestire i panni dell'ultima compagna dell'agente segreto, ricordando che lei, a differenza del povero James, è a tutti gli effetti ancora in vita.

"Dopotutto non sono morta. È James che è morto, non Madeleine. Quindi chi lo sa? Magari tornerò!" sono state le parole dell'attrice, che poi ha proseguito: "Questa è un po' una fake news, vero? Ma se vogliamo essere seri per un attimo, Madeleine va via con sua figlia alla fine perché James le ha salvate. Ci sarà un nuovo Bond, perché il Bond di Daniel è morto, ma chi può dire che Madeleine e sua figlia non torneranno?"

Cosa ne dite? Credete ci siano i presupposti per dei ritorni del genere o preferireste un reboot totale? Diteci la vostra nei commenti! Pare, intanto, che la produzione stia valutando attori più giovani di Daniel Craig per il prossimo James Bond.