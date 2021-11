007 James Bond, Warner porta in Italia i cofanetti di Roger Moore e Pierce Brosnan

In attesa di scoprire tutti i dettagli sull'imminente uscita home video di No Time To Die, Warner Bros. riporta in Italia la saga di James Bond con la pubblicazione di due nuovi cofanetti dedicati ai film di Roger Moore e Pierce Brosnan.

Ognuno dei due attori godrà del proprio cofanetto, sia in dvd che in blu-ray: Roger Moore godrà di un’edizione speciale di sette dischi in DVD e Blu-ray per ripercorrere la versione dell’agente segreto inglese che comprende i capitoli Vivi e lascia morire, L’uomo dalla pistola d’oro, La spia che mi amava, Moonraker (operazione spazio), Solo per i tuoi occhi, Octopussy (Operazione Piovra) e Bersaglio mobile; in aggiunta, il cofanetto di Pierce Brosnan sarà composta da quattro dischi, sempre in DVD e Blu-ray, con Goldeneye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere.

La saga di 007 è anche disponibile nella sua interezza con uno splendido cofanetto completo che include tutti i 24 film usciti prima di No Time To Die.

Per altri approfondimenti scoprite tutte le uscite home video di Warner Bros a novembre 2021, inclusi i nuovi cofanetti dedicati alle saghe cinematografiche di Harry Potter, The Conjuring Universe e Matrix. Quale attendete di più e quale correrete ad acquistare appena disponibile? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.