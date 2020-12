007 James Bond, Tom Hardy è il degno successore di Daniel Craig in questo fan poster

Se non fosse stato per questa pandemia globale avremmo visto il nuovo film della saga di James Bond, ovvero No Time to Die, lo scorso aprile e invece dovremmo attendere ancora fino all'aprile 2021. Questo ha alimentato il divertimento dei fan che in questi mesi hanno provato a immaginare chi potrebbe essere il sostituto ideale di Daniel Craig.

Tra i tanti nomi che vengono citati in continuazione dagli appassionati della saga di 007 c'è sicuramente quello di Tom Hardy, dato come favorito già all'indomani dell'uscita di Spectre, prima che Craig decidesse di tornare per un ultimo film. L'artista Mizuri su Instagram ha voluto omaggiare proprio l'attore, candidato all'Oscar per The Revenant, con un poster tributo che prende direttamente il suo personaggio in Legend e lo trasla nella saga di James Bond.

Programmato inizialmente per l'aprile 2020 e successivamente posticipato al novembre scorso, No Time to Die è stato rinviato nuovamente all'aprile 2021, ma a dire il vero la pellicola potrebbe subire un ulteriore slittamento.

Sembra che i sostenitori finanziari non vogliano rischiare un flop commerciale per il blockbuster della MGM: alcuni, in attesa di scoprire la logistica e i tempi della commercializzazione del vaccino, sono convinti che il pubblico non si sentirà pronto a tornare a cinema in tempo per il aprile 2021, e la mossa di WarnerMedia, che ha deciso di spedire su HBO Max tutti i suoi film del prossimo anno, sembra escogitata tenendo conto di questa eventualità.

MovieWeb ha rivelato un rapporto in cui si afferma che i finanziatori dietro al No Time To Die sarebbero molto preoccupati poiché i film di James Bond tendono a trovare il loro pubblico principale nella fascia demografica più 'anziana', e che per questo motivo uscire in sala frettolosamente rischierebbe di perdere un'enorme fetta di fan.

