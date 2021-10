007 James Bond, svelato quanto dovrà incassare No Time To Die per fare profitto?

Mentre le cifre di 007 No Time To Die proseguono spedite, Variety ha pubblicato una nuova analisi di mercato svelando quanto dovrà incassare la nuova avventura di James Bond per andare in profitto.

Secondo quanto riportato, la quinta e ultima avventura di Daniel Craig nei panni della spia al servizio di sua Maestà dovrà arrivare ad incassare oltre $800 milioni di dollari prima di potersi dire redditizio per la MGM: si tratta di un obiettivo a dir poco ambizioso per qualsiasi film, lo era prima della pandemia e a maggior ragione lo è oggi, ma chiaramente la linea del traguardo è stata alzata dalle ingenti spese promozionali lievitate a causa dei numerosi rinvii che hanno afflitto la distribuzione di No Time to Die. Come si legge su Variety, il film di Cary Fukunaga dovrà incassare tra gli $800 e i $900 milioni di dollari per superare la linea rossa del bilancio, una cifra che si attesta intorno a quelle raggiunte dagli ultimi due film di James Bond, ovvero Spectre ($879,5 milioni) e Skyfall ($1,11 miliardi), che però non avevano dovuto lottare contro il covid.

Finora il film ha già guadagnato oltre $300 milioni in tutto il mondo e si è dimostrato un grande successo, considerate le circostanze, anche se negli USA ha avuto un esordio un po' al di sotto delle aspettative con $56 milioni ottenuti a livello nazionale. Staremo a vedere come procederà la sua run nelle sale.

