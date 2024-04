007 James Bond: spunta di nuovo il nome di Denis Villeneuve per la regia del film?

I rumor sul nuovo film di 007 non si fermano: dopo le indiscrezioni secondo cui Aaron Taylor Johnson sarà il nuovo James Bond, ereditando il ruolo da Daniel Craig, in queste ore per la regia è tornato a circolare il nome di Denis Villeneuve.

Sul noto portale World of Reel, infatti, si legge: "Ho sentito ancora una volta parlare del possibile coinvolgimento di Denis Villeneuve perla regia del prossimo James Bond. Una settimana fa, un fanatico di Bond, che conosco personalmente, e che è a conoscenza di tutti i pettegolezzi sul franchise, mi ha inviato un'e-mail dicendomi che, secondo una sua fonte connessa alla produzione, il 'film segreto' di cui Villeneuve ha parlato qualche giorno fa è in effetti James Bond. C’è un motivo per cui non ho pubblicato prima questo scoop: dopo aver ricevuto questa email, infatti, ho subito chiesto un commento all'agente di lunga data di Denis Villeneuve, e lei mi ha risposto dicendo che si tratta di 'pura speculazione' e che, al momento, Villeneuve non è legato a Bond 26."

Tuttavia, in queste ore il non sempre affidabile Daily Mail ha pubblicato, in “esclusiva”, che Denis Villeneuve dirigerà il prossimo James Bond: una seconda voce a sostegno di questa pista, dopo quella autonoma di World of Reel. I rumor erano scoppiati circa un anno fa, ad aprile 2023, quanto si era parlato molto insistentemente della possibilità di vedere il regista canadese alla guida della saga: lo stesso Villeneuve, in passato, aveva ammesso di essere interessato alla cosa durante un'intervista con Happy Sad Confused.

Naturalmente vi terremo aggiornati: per altri contenuti scoprite cosa sappiamo attualmente sui prossimi film di Denis Villeneuve dopo Dune: Parte 2.

