007 James Bond: ritrovata finalmente l'Aston Martin di Sean Connery rubata 25 anni fa!

L'iconica Aston Martin DB5 della saga di 007 James Bond, guidata da Sean Connery nei famosi film Goldfinger e Operazione: Thunderbolt è stata ritrovata 25 anni dopo la sua scomparsa.

L'auto in questione faceva parte di un lotto di quattro Aston Martin originali ricche di gadget vendute ad un'asta nel 1986 al magnate immobiliare Anthony Pugliese per $275mila dollari. Ma nel 1997, il prezioso oggetto di scena svanì senza lasciare traccia dall'hangar di stoccaggio in cui era custodito, all'aeroporto di Boca Raton in Florida. All'epoca, l'auto era assicurata per ben 4,2 milioni di dollari.

Ora, 25 anni dopo la scomparsa dell'Aston Martin, il Telegraph riporta che l'auto originale è stata ritrovata. Il numero VIN di una DB5 avvistata di recente corrisponde a quello dell'auto rubata vista nel film di Bond. Gli investigatori ritengono che l'iconica Aston Martin faccia parte di una collezione privata conservata da qualche parte in Medio Oriente. Secondo quanto riferito, questo raro modello oggi vale 18,2 milioni di sterline, ovvero circa 25 milioni di dollari.

L'Aston Martin DB5 di James Bond è considerata una delle auto più famose al mondo. Senza contare che il modello originale utilizzato nel film dovrebbe essere ancora equipaggiato con tutte gli effetti di scena del caso, comprese varie armi, chiodi per pneumatici, un parabrezza antiproiettile, distributori di fumo e il pulsante per il famoso del seggiolino eiettabile. L'unica altra Aston Martin DB5 originale utilizzata nelle riprese rimasta è stata venduta all'asta nel 2010 per $4,6 milioni.

