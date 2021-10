007 James Bond: ricordate la scioccante intervista di Daniel Craig all'uscita di SPECTRE?

Daniel Craig ha detto addio a James Bond con l'uscita del quinto e ultimo capitolo del suo ciclo, No Time To Die, ma alcuni di voi forse ricorderanno che la star aveva inizialmente deciso di mollare 007 dopo Spectre.

A tal proposito, vi riproponiamo la scioccante intervista con la quale all'epoca Daniel Craig aveva detto addio a Bond: parlando col Time Out poco dopo l'uscita del sequel di Skyfall, l'attore aveva usato parole a dir poco crude, addirittura arrivando a tirare in ballo l'eventualità del suicido di fronte all'idea di girare un ennesimo film di James Bond.

"Riuscite a immaginare di fare un altro film di Bond? Preferirei rompere questo bicchiere e tagliarmi i polsi piuttosto. No, non in questo momento. Per niente. Al momento ho finito. Abbiamo finito. Tutto ciò che voglio è andare avanti. Non so se voglio lasciare Bond per sempre, ma per almeno un paio d'anni non voglio neanche pensarci. Non so quale sarà il prossimo passo. Non ne ho idea. Chi ca**o lo sa? Al momento, abbiamo finito. Non sto discutendo di nulla con nessuno. Se facessi un altro film di Bond, sarebbe solo per i soldi, e non mi interessa chi interpreterà Bond dopo di me. In realtà non me ne frega proprio un ca**o. Buona fortuna a chiunque sia! Tutto ciò che mi interessa è che, quando lascerò, questa saga sarà in un punto migliore rispetto a quando l'ho presa. E che chi verrà dopo riuscirà a sua volta a migliorarla. Tutto qui".

L'intervista venne pubblicata il 7 ottobre 2015 e suscitò non poco clamore: fortunatamente le cose sono andate in maniera diversa, e alla fine Daniel Craig ha accettato di tornare un'ultima volta nei panni di James Bond. 007 No Time To Die è attualmente in programmazione nei cinema italiani.