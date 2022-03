007 James Bond, figuraccia sul palco degli Oscar: nel tributo manca una star della saga

Oltre alla clamorosa omissione di Monica Vitti e Gaspard Ulliel dal segmento In Memoriam, durante gli Oscar 2022 c'è stata un'altra grande dimenticanza da parte dell'organizzazione, nello specifico durante il tributo alla saga di 007 James Bond.

Pensato come tributo per il 60esima anniversario del franchise di James Bond, il segmento ha visto i presentatori Tony Hawk, Kelly Slater e Shawn White salire sul palco per parlare dell'iconica saga iniziata nel 1962 e introdurre un montaggio video in onore dei film e degli attori che hanno interpretato James Bond sul grande schermo. Tuttavia, durante il discorso di presentazione del filmato, i tre presentatori hanno clamorosamente dimenticato un attore di 007, escludendolo dai 'saluti'.

Si tratta di George Lazenby, il secondo 007 e l'unico ad aver interpretato la spia britannica in un solo film, Al servizio segreto di Sua Maestà, uscito nel 1969. Lazenby ereditò il ruolo da Sean Connery (che lo avrebbe immediatamente ri-rimpiazzato con Diamonds Are Forever nel 1971) ma dopo aver lasciato la saga nel corso degli anni partecipò a varie parodie e anche al documentario del 2017, Becoming Bond, che racconta proprio la storia di Lazenby, la sua decisione di lasciare il ruolo di 007 e l'impatto che ha avuto sulla sua vita e sulla sua carriera. Considerando che gli interpreti di James Bond fino ad oggi sono stati solo sei, molti fan hanno lamentato l'assenza del nome di George Lazenby durante il discorso preparato in onore della saga, specialmente perché Al servizio segreto di Sua Maestà è ampiamente considerato come uno dei film migliori della saga.

Fortunatamente spezzoni del film e immagini dell'attore sono stati inclusi nel montaggio lanciato dopo il discorso di Hawk, Slater e White, ma agli appassionati l'omissione proprio non è andata giù: voi vi eravate accorti della gaffe? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

