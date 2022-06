007 James Bond, è fatta per Idris Elba? Insider certo: 'I produttori lo vogliono'

Secondo nuovi rapporti che hanno preso a circolare in queste ore, l'attore Idris Elba sarebbe in trattative per interpretare James Bond nel prossimo capitolo della saga cinematografica di 007, il primo dopo la conclusione del ciclo di Daniel Craig.

Stando a quanto riferito da un insider a conoscenza del progetto, "Idris è stato a lungo in trattative per interpretare un ruolo nella prossima era della storia di James Bond e l'anno scorso era stato preso in considerazione per un ruolo da antagonista. Tuttavia, i colloqui si sono spostati sulla possibilità di averlo come protagonista quando i produttori si sono resi conto di quanto sarebbe stata popolare la mossa. E' stato fatto addirittura un sondaggio convocando in gran segreto un gruppo eterogeneo di fan della saga, e il nome di Idris Elba si è classificato in prima posizione. Ora non vogliono che sia il villain, vogliono che sia James Bond".

All'inizio di quest'anno, in effetti, la produttrice di James Bond Barbara Broccoli aveva confermato che Idris Elba era stato preso in considerazione per il ruolo dopo l'uscita di Daniel Craig con No Time to Die, ma ha negato qualsiasi tipo di accordo. Il nuovo report comunque sembra abbastanza certo di come finirà l'appassionante saga della ricerca del nuovo James Bond: secondo voi il ruolo sarà davvero affidato ad Idris Elba? E nel caso in cui le cose dovessero andare nella direzione indicata dal report, sareste soddisfatti della scelta? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altre letture sulla saga, scoprite le idee originali del No time to die di Danny Boyle, che abbandonò il film con Daniel Craig per divergenze creative lasciando il posto a Cary Fukunaga.