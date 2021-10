007 James Bond, Edgar Wright si fa avanti: So come proseguire la saga dopo No time to die

Il regista Edgar Wright ha espresso il suo interesse per il futuro del franchise di James Bond e ha dichiarato di avere già un'idea per una nuova storia di 007 dopo No Time To Die.

Parlando nel podcast Happy Sad Confused, Wright ha rivelato di essere più che disposto a realizzare un nuovo film di James Bond dopo l'addio di Daniel Craig. Il regista 47enne, infatti, ha affermato di avere già un'idea in mente su come dovrebbe continuare la saga: secondo Wright, i film di James Bond tendono ad essere "cioccolato fondente o cioccolato al latte", e con il ciclo di Daniel Craig facilmente etichettatile come fondente ("dark", in originale, da 'dark chocolate') il regista di Baby Driver e de L'alba dei morti dementi ha affermato che i film successivi del franchise dovrebbero tornare nuovamente verso il 'cioccolato al latte'.

"Non credo che ci sia qualcosa da guadagnare continuando nella stessa direzione dei film di Daniel, e sono convinto che sarebbe sicuramente più interessante provare a fare qualcosa di diverso. Voglio dire, ho mia una versione per il futuro di Bond, e se mai dovessero convocarmi nel loro studio coglierei al volo l'occasione per proporgliela. Non ne parlerò pubblicamente, ma quando vedo alcuni dei nomi che vengono sbandierati in giro in queste settimane, mi sembrano tutti dei Daniel Craig 2.0. Penso che sia meglio cambiare direzione."

