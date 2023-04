007 James Bond, Denis Villeneuve regista del nuovo film dopo l'uscita di Dune: Parte 2?

Secondo quanto riportato da diversi insider di settore, nelle scorse ore si è diffusa con insistenza un'indiscrezione che vorrebbe il regista di Blade Runner 2049 e Arrival Denis Villeneuve alla guida del nuovo film della saga di James Bond dopo i suoi impegni con Dune: Parte Due.

Stando agli ultimi rumor, riportati anche da World of Reel e FandomWire, Villeneuve sarebbe l'obiettivo principale per la produttrice della saga di 007 Barbara Broccoli, con il 'corteggiamento' iniziato circa a gennaio scorso. Il regista, come forse saprete, era stato già molto vicino alla realizzazione dell'ultimo film di Daniel Craig, No time to die, al quale però ha dovuto rifiutare per imbarcarsi nella monumentale doppia produzione di Dune: il secondo capitolo della saga con Timothée Chalamet e Zendaya basata sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert uscirà a novembre prossimo e considerato che i produttori di 007 avevano promesso di svelare il regista del nuovo episodio entro la fine del 2023, per allora probabilmente il toto-registi di James Bond sarà giunto al termine.

Vale la pena di notare che Denis Villeneuve, così come il suo collega Christopher Nolan, non ha mai nascosto il suo amore per la saga di 007. Nel 2021, al podcast "Happy Sad Confused", dichiarava: "Mi piacerebbe moltissimo un giorno fare un film su James Bond. È un personaggio con cui sono cresciuto, un po' come tutti, e provo un enorme affetto per lui. Sarebbe una grande sfida per chiunque provare a riavviare la saga dopo i film magnifici che ha fatto Daniel: i suoi sono stati dei capitoli unici, fortissimi e probabilmente ineguagliabili."

Per altre letture, il settore aspetta di scoprire se Dune: Parte Due debutterà al Festival di Venezia dopo che il primo episodio venne presentato proprio al Lido.