007 James Bond, Daniel Craig a Sean Connery: 'Ovunque sia, spero abbia un campo da golf'

Nello stesso giorno in cui è morto River Phoenix, il 31 ottobre, si è spento anche Sean Connery, indimenticabile Henry Jones Sr. nella saga di Indiana Jones ma soprattutto primo, storico interprete di James Bond.

Mentre Hollywood tutta piange la scomparsa della superstar scozzese, non sono tardati ad arrivare i saluti di Daniel Craig, ad oggi l'ultimo ad aver indossato gli abiti eleganti di 007. Tramite un comunicato ufficiale, la star di Casino Royale e Skyfall ha dichiarato:

"È con immensa tristezza che ho appreso della scomparsa di uno dei veri grandi del cinema: Sir Sean Connery sarà ricordato come James Bond e molto altro ancora. Ha definito un'epoca e uno stile. L'arguzia e il fascino che ha portato sullo schermo potevano essere misurati in mega watt; ha contribuito a creare il blockbuster moderno, e continuerà a influenzare attori e registi allo stesso modo negli anni a venire. I miei pensieri sono per la sua famiglia e i suoi cari. Ovunque sia, spero che abbia un campo da golf".

In una dichiarazione separata, anche i produttori della saga Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno detto addio a Sean Connery: “E' stato e sarà sempre ricordato come l'originale James Bond, il cui ingresso indelebile nella storia del cinema è iniziato quando ha annunciato quelle parole indimenticabili, 'Il mio nome è Bond ... James Bond'".

Daniel Craig, che ha interpretato il ruolo per cinque volte compreso il nuovo e ancora inedito capitolo No Time To Die, è spesso considerato il miglior Bond di tutti i tempi ... ovviamente dopo Sean Connery: il compianto attore scozzese ha impersonato il ruolo per sei volte, tra le quali ricordiamo Goldfinger, Thunderball e Dalla Russia con Amore. Il record di tutti i tempi rimane nelle mani di Roger Moore, che fu Bond per sette diversi film.