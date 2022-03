007 James Bond, Amazon sta sviluppando anche degli spin-off della saga?

Proprio nella giornata di ieri Amazon ha acquistato ufficialmente MGM per la paurosa cifra di 8.5 miliardi di dollari. Chiaramente la proprietà intellettuale forse più importante di tutto il catalogo della Metro Goldwyn Mayer è il franchise di 007 James Bond, quindi è del tutto lecito aspettarsi più progetti legati a questo importante brand.

Secondo quanto riportato da Variety, chiaramente Amazon vede nel franchise di James Bond il suo gioiello della corona, in un catalogo che tra gli altri è composto anche dai franchise di Rocky, Stargate e La pantera rosa. Tra i progetti più recenti prodotti dalla MGM ci sono anche il nuovo capolavoro di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza, House of Gucci di Ridley Scott e l'adattamento di Cyrano di Joe Wright, ma in termini monetari James Bond rimane su un altro pianeta con No Time To Die capace di incassare 774 milioni di dollari (e questo in tempo di pandemia, altrimenti avrebbe potuto tranquillamente puntare al miliardo).

Date le premesse, quindi, non sarebbe azzardato aspettarsi che Amazon sviluppi più progetti attorno alla saga di James Bond, come ad esempio film spin-off ambientati in quel mondo o addirittura delle serie televisive per la piattaforma streaming. Barbara Broccoli ha più volte ribadito che i film della saga di 007 non usciranno mai esclusivamente in streaming ma questo non preclude la possibilità per altri prodotti ad esso collegati.

La saga di James Bond si è chiusa col botto, con Daniel Craig che ha pianto alla visione di No Time To Die, guardando la chiusura del percorso del suo personaggio. "Vi racconterò una storia che non dovrei raccontare, ma lui guardò questa versione preliminare praticamente da solo. Noi venimmo invitati nel giro di pochi minuti dopo i produttori. E lui era in lacrime, perché si trattava di più di 18 anni della sua vita. Significava moltissimo per lui" sono state le parole del montatore del film Elliot Graham.