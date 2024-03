007 James Bond, Aaron Taylor Johnson rompe il silenzio sui nuovi rumor

Dopo le recenti dichiarazioni di Jonathan Pryce su Aaron Taylor Johnson, in una nuova intervista con Rolling Stone è stato il diretto interessato a commentare i recenti rumor sul futuro della saga.

Come saprete, in questi giorni il The Sun ha dato per certo che Aaron Taylor Johnson sarà il nuovo 007 dopo il gran finale del ciclo narrativo interpretato da Daniel Craig, che ha detto addio al franchise con l'acclamato film di Cary Fukunaga 007 No time to die: secondo il magazine britannico l'attore di Kick-Ass, Tenet e Bullet Train, che sarà visto prossimamente in Kraven il cacciatore e The Fall Guy, in settimana avrebbe ricevuto un'offerta ufficiale da parte dei produttori della saga di James Bond, offerta che ovviamente si prevede che firmerà.

Ma cosa ne pensa Aaron Taylor Johnson di queste indiscrezioni sempre più assillante e certe del suo destino? "Posso parlare solo delle cose che sono pronte ad uscire, solo delle storie che ho già raccontato", ha detto Aaron Taylor-Johnson a Rolling Stone sui rumor riguardanti James Bond. "Non sento il bisogno di avere un futuro delineato per la mia carriera. Il mio mantra è questo: qualunque cosa mi offrono di fare, io farò di meglio."

Seguiremo da vicino l'evoluzione di questa storia, per la quale sicuramente ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni: restate sintonizzati per tutte le novità in arrivo.

