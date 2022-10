007 James Bond: i 25 film della saga (più alcune sorprese) arrivano su Prime Video

Oltre alla nuova edizione home video di Licenza di Uccidere, i festeggiamenti per i primi sessant'anni di vita della saga di 007 James Bon si terranno in grande stile sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

Prime Video ha infatti annunciato qualche minuto fa che 25 film di James Bond saranno disponibili in streaming per tutti gli abbonati in occasione della celebrazione del 60° anniversario del leggendario franchise cinematografico. Inoltre, la piattaforma ha svelato il poster e il trailer per The Sound of 007, un documentario diretto da Mat Whitecross sull’eccezionale storia di sei decenni di musica di James Bond, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Tutti i 25 film del franchise di Bond, incluso l'ultimo No time to die, e The Sound of 007 saranno disponibili a partire da domani 5 ottobre.

Inoltre, come se non bastasse, dopo il live del 4 ottobre del concerto di beneficenza di EON Productions e creato da David Arnold alla Royal Albert Hall di Londra, Prime Video trasmetterà in streaming in tutto il mondo una registrazione esclusiva dello spettacolo The Sound of 007: LIVE dalla Royal Albert Hall. All’evento, cantanti e una serie di celebri ospiti eseguiranno iconici temi musicali di Bond.

Qui sotto l'elenco di tutti i film di James Bond in arrivo da domani su Prime Video:

Agente 007 - Licenza di uccidere Agente 007, dalla Russia con amore Agente 007 - Missione Goldfinger Agente 007 - Thunderball: operazione tuono Agente 007 - Si vive solo due volte Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà Agente 007 - Una cascata di diamanti Agente 007 - Vivi e lascia morire Agente 007 - L’uomo dalla pistola d’oro Agente 007 - La spia che mi amava Moonraker - Operazione spazio Solo per I tuoi occhi Octopussy - Operazione piovra 007 - Bersaglio mobile 007 - Zona pericolo 007 - Vendetta privata GoldenEye Il domani non muore mai Il mondo non basta La morte può attendere Casino Royale Quantum of Solace Skyfall Spectre No Time to Die

