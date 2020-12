007 James Bond, 20 film della saga sono stati caricati gratis su YouTube da MGM!

Negli Stati Uniti la MGM ha aperto un nuovo canale YouTube dedicato alla saga di 007 James Bond, la spia più famosa del mondo del cinema nata dalla penna dello scrittore Ian Fleming.

Purtroppo, quasi certamente per via dei diritti di distribuzione nazionale, il canale MGM è bloccato in Italia e per adesso ci arrivano segnalazioni solo dagli Stati Uniti, dove la casa di produzione detiene i diritti della saga. Tuttavia l'iniziativa è sicuramente da segnalare, in quanto sembra notevole che la MGM abbia messo a disposizione in streaming, legalmente e gratuitamente la saga nella sua (quasi) totale interezza, proprio mentre si continua a parlare di un possibile debutto in streaming per No Time To Die.

L'unico grande assente nella raccolta di MGM su YouTube è infatti proprio Daniel Craig, tutti i suoi film sono stati esclusi dall'iniziativa ma gli altri sono presenti: da Licenza di uccidere a Die Another Day, la saga di Bond può essere trasmessa in streaming senza dover pagare alcun tipo di abbonamento. I titoli nel canale sono:

Dr. No

Dalla Russia con amore

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty Secret Service

Diamonds are Forever

Live and Let Die

The Man With the Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

Solo per i tuoi occhi

Octopussy

A View to a Kill

The Living Daylights

License to Kill

Goldeneye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Die Another Day

I film includono Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan nei panni di James Bond: le uniche omissioni, come detto, sono i film di Daniel Craig, ovvero Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

In attesa di saperne di più sull'uscita di No Time To Die, continuano le voci sull'identità del prossimo James Bond che succederà a Daniel Craig.