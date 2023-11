007, Jacob Elordi come nuovo James Bond? La star di Euphoria risponde ai rumor

Dopo le prime ipotesi sul prossimo 007 effettuate dall'intelligence britannica, una nuova indiscrezione suggerisce che sarà Jacob Elordi a ricoprire l'iconico ruolo: l'attore, da parte sua, non potrebbe essere più entusiasta all'idea.

"Tutto ciò è bellissimo" ha dichiarato. "Apprezzo che la gente voglia inserirmi nella saga: sì, mi rende davvero felice". Tale entusiasmo è incrementato dall'effetto sorpresa, perché l'attore, prima dell'intervista, non era del tutto consapevole delle voci di corridoio.

Sicuramente scegliere un attore giovane ha molti vantaggi – basti pensare alla possibilità di estendere il franchise, con tutto l'arco temporale che ne deriva. Classe '97, al momento Elordi ha 26 anni. Nella sua ricca filmografia ricordiamo non soltanto Euphoria, ma anche Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, The Kissing Booth, The Sweet East e Priscilla.

Cosa sappiamo su Bond 26? Ancora senza sceneggiatura, regista e interprete principale, il film impiegherà "almeno due anni" per entrare in produzione.



Così ha aggiunto Barbara Broccoli, produttrice della saga: "No, al momento nessuno è in lizza per il ruolo. Cerchiamo di appurare qual è la strada che vogliamo intraprendere, ecco il nostro argomento di discussione. Nessuna sceneggiatura, inutile scriverla finché non decideremo il da farsi. La nostra sarà una reinvenzione totale di James Bond: per 'ricrearlo' in maniera così omnicomprensiva ci vuole tempo, altrimenti la qualità andrebbe persa". Le informazioni sul prossimo capitolo della saga sono quindi scarse; per approfondire l'argomento, ecco altre informazioni sul prossimo 007.

E voi cosa ne pensate? Jacob Elordi sarebbe un ottimo James Bond, oppure preferite altri attori? Se sì, quali? Fatecelo sapere nei commenti!