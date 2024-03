007, Jack O'Connell si candida: 'Sono pronto per essere il nuovo James Bond'

Da quando Daniel Craig ha appeso lo smocking al chiodo con l’ultimo capitolo (se ve lo siete persi qui trovate la nostra recensione di 007 No Time To Die), le speculazioni su chi potrà vestire nuovamente i panni di James Bond sono diventate dilaganti. Uno dei nomi ricorrenti è la star di Back to Black, Jack O’Connell.

In una recente intervista a Total Film, O’Connel racconta che, quello della spia più famosa al mondo, è un ruolo che prenderebbe in considerazione: “Non è qualcosa per cui storcerei il naso, se dovesse capitarmi il ruolo, leggerei il copione, vedrei chi dirige e sarei felice di farlo, sicuramente” dichiara l’attore.

“Sono sicuro che c’è una lunga lista per questa parte e che sia anche molto competitiva. Sono certo che ci sono straordinari attori presi in considerazione, ma se dovessi anche solo trovarmi in quella lista, beh sarebbe fantastico. Questo sarebbe già un enorme risultato”.

O’Connell apparirà presto nel film biografico su Amy Winehouse ‘Back To Black’, nel ruolo di Blake Fielder-Civil accanto alla Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Il film uscirà nelle sale il 12 aprile e ripercorrerà i passi compiuti dalla musicista per diventare una star di fama mondiale e arrivare a vincere anche un Grammy Award. Nell’attesa del suo arrivo sul grande schermo, non perdetevi il trailer ufficiale di Back To Black.