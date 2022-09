007, altre informazioni sul prossimo James Bond: 'Completamente diverso da Daniel Craig'

I produttori di James Bond sono tornati a parlare del futuro di 007 in una nuova intervista concessa ad Empire, durante la quale hanno parlato del loro approccio per lo sviluppo non solo del prossimo episodio del franchise, ma anche della nuova traiettoria che prenderà la storia con un nuovo attore.

Stando a Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, infatti, James Bond 26 andrà in una direzione completamente diversa rispetto al ciclo di film precedente con protagonista Daniel Craig: "Quando cambi attore devi reimmaginare la direzione in cui andrà il film. Quando assumi un attore, speri di trascorrere almeno un decennio con lui e fare quattro o cinque o sei film insieme. Quindi devi chiederti: 'Qual è la traiettoria da seguire? Cosa porterà quell'attore? Come porterai la serie verso un'altra direzione?'", ha detto Broccoli alla rivista. "Ci prenderemo il nostro tempo. Vogliamo avere un'idea precisa di dove andare con la serie e vogliamo farlo prima di coinvolgere qualcun altro. Inizieremo questo processo insieme a Rob Wade e Neil Purvis [gli sceneggiatori, ndr] e vedremo cosa salterà fuori".

Ricordiamo che, grazie ad un nuovo accordo tra Warner Bros e MGM, sappiamo già che la casa di produzione di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, la EON Productions, che ha realizzato tutti i film ufficiali della saga di 007, sta preparando James Bond 26 e James Bond 27, dato che una clausola del contratto tra le due compagnie prevede anche un sequel per il prossimo episodio della saga.

007 26 non ha ancora una data d'uscita, né tanto meno un titolo ufficiale. L'unica cosa che sappiamo sul film, a questo punto, è che James Bond lavorerà per il Re: sarà la prima volta in assoluto per il franchise, che anche contando i libri originali di Ian Fleming è sempre uscito durante il regno della Regina Elisabetta, scomparsa in queste settimane.