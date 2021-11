007, Idris Elba sarà il villain nel futuro della saga dopo No Time to Die?

Con il gran finale di No Time to Die ancora fresco nella mente dei fan, il franchise di 007 sta già muovendo i primi passi verso il futuro: c'è da scegliere il nome giusto per raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Daniel Craig, con Idris Elba spesso chiamato in causa come possibile nuovo James Bond.

Mentre No Time to Die supera Fast & Furious diventando il primo incasso del 2021, dunque, il discorso sull'eredità di Bond continua a restare aperto... Ma si comincia contestualmente a parlare anche di villain, con il nostro Idris Elba chiamato in causa anche da quest'altro lato della barricata.

Stando ad un rumor diffuso dal The Sun in queste ore, infatti, l'attore di The Suicide Squad sarebbe tra i volti più graditi alla produzione per interpretare il prossimo villain della saga di 007: al momento si tratta di semplici voci ma, con il nome di Elba già da tempo in orbita James Bond, non è certo da escludere a priori che l'attore possa decidere di accettare questa nuova sfida.

E voi, cosa ne pensate? Preferireste vedere Idris Elba nei panni di James Bond o di un nuovo villain? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, anche Tom Holland si è candidato come 007 per i prossimi film della saga.