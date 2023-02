007, Idris Elba nega: 'Un sacco di gente ne parla, ma non sarò io'

Prima ancora che l'addio di Daniel Craig fosse ufficiale, Idris Elba era già uno dei nomi più quotati per prendere il posto dell'attore britannico come nuovo James Bond: con il nuovo 007 ancora senza volto, alla star di Luther vengono dunque poste domande al riguardo un giorno sì e l'altro pure, ma cosa c'è di vero in tutto ciò?

Al momento davvero nulla, almeno stando alle parole del diretto interessato: mentre George Lazenby dà la sua benedizione a Liam Hemsworth come primo James Bond post-Craig, infatti, Elba si dice troppo impegnato a pensare al suo John Luther per potersi preoccupare anche delle sorti dell'agente segreto di Sua Maestà.

"Sapete, un sacco di gente parla di un altro personaggio le cui iniziali sono J e B, ma non sarò io quel tipo. Io sarò John Luther, ecco chi sono" ha spiegato Idris Elba chiudendo almeno per il momento la questione e ricordandoci l'imminente uscita del film tratto dall'omonima serie TV. Chiusura definitiva o (neanche troppo) abile depistaggio? Lo scopriremo solo col tempo, ma per ora pare proprio che non otterremo ulteriori informazioni tormentando il povero Idris con domande su 007! A tal proposito, di recente sembrava praticamente fatta per Aaron Taylor-Johnson come nuovo James Bond.